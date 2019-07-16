с чего всё началось

Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости". Так, по данным источников, его стоимость выросла до 12 млрд руб.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Общество Нижний Новгород признан самым безопасным городом России Нижний Новгород лидирует среди российских городов по уровню безопасности в 2019 году, занимая 51-е место из 331.

Политика Минобороны планирует демилитаризировать недостроенный крейсер «Украина» Ракетный крейсер «Украина» был спущен на воду в 1992 году, но так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода.

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.

Общество В России начнут возводить надувные дома В России начнут возводить пневмокаркасные здания на основе заполненных воздухом баллонов.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Технологии Россия заняла первое место по количеству пользователей Tor Россия заняла первое место по количеству пользователей браузера Tor.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.

Происшествия Фигурантов дела полковника ФСБ объявили в международный розыск «Следователь Овчинников ходатайствовал о заочном аресте, мы с решением суда не согласны и подали апелляционную жалобу», –сказал Вербицкий, добавив, что оба объявлены в международный розыск.

Финансы Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.

Футбол «Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию".

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.

Политика Суд продлил на три месяца арест украинским морякам Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Транспорт Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Футбол В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.

Здоровье В Тольятти 5 человек заболели лихорадкой Денге В первой половине 2019 года в Тольятти у 5 пациентов нашли лихорадку Денге.

Политика Против Порошенко завели 11 уголовных дел Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.