Изначально ледокол строился на Балтийском заводе, с осени 2017 г. достраивается на Адмиралтейских верфях (оба предприятия входят в ОСК), согласно действующему контракту сдача судна заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 г. В ноябре 2018 г. на «Викторе Черномырдине» произошел взрыв горючих паров, в пожаре сгорела проводка, пострадала система управления котлами.

с чего всё началось

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