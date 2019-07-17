Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб. При этом ОСК в 2017 г. получила от правительства на "Виктора Черномырдина" дополнительно 700 млн руб. для смягчения эффекта от девальвации рубля, сообщал "Коммерсантъ".

с чего всё началось

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