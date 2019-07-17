Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 разаГазета.Ru 02:26
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости". Так, по данным источников, его стоимость выросла до 12 млрд руб.
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с чего всё началось
Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб. При этом ОСК в 2017 г. получила от правительства на "Виктора Черномырдина" дополнительно 700 млн руб. для смягчения эффекта от девальвации рубля, сообщал "Коммерсантъ".Ведомостивчера в 16:35
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
Здоровье
Названа причина развития сердечных заболеваний после 40 лет
Выяснилось, что повышенные холестерин и кровяное давление в молодом возрасте провоцируют развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний после 40 лет.
Обновлено в 02:32
Общество
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика
МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%
Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Такие данные приводятся в сообщении исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ 2019 года в соответствии со статьей IV.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Спорт
Загитова открыла бутылку ударом конька
Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Футбол
Агент Бэйла рассчитывает, что «Реал» бесплатно отпустит игрока
Обновлено в 03:32
Политика
Путин поздравил Меркель с 65-летием
Обновлено в 05:06
Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Происшествия
На уральской трассе БелАЗ врезался в мост
На трассе «Богданович-Сухой Лог» БелАЗ влетел в опору моста и застрял, тем самым протаранив конструкцию, сообщил «ФедералПресс» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:36
Экономика
МЭР объяснило рост промышленного производства
Ускорение роста промышленного производства в июне до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, следует из «Картины о динамике промышленного производства», подготовленной Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Российский посол: Украина и США не предоставили данные о MH17
Украина и США до сих пор не предоставили следствию данные о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 05:02
Футбол
Новичок «Зенита» Сантос удивлен теплотой петербуржцев и начинает ощущать себя русским
Обновлено в 04:57
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером
Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Власти разъяснили правила для появления магазинов в жилых домах
В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В России хотят сделать платными все дороги
В случае принятия поправок ведомства, плата может взиматься за мосты и путепроводы, реконструированные или же построенные с «нуля», сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:46
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
На территории исправительной колонии имеется футбольная коробка, Кокорин и Мамаев сыграли на ней вместе с другими осужденными.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37