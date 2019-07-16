Экономика

«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 разаГазета.Ru 02:26

Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости". Так, по данным источников, его стоимость выросла до 12 млрд руб.
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Ледокол «Виктор Черномырдин» за время строительства подорожал в 1,5 раза

Изначально ледокол строился на Балтийском заводе, с осени 2017 г. достраивается на Адмиралтейских верфях (оба предприятия входят в ОСК), согласно действующему контракту сдача судна заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 г. В ноябре 2018 г. на «Викторе Черномырдине» произошел взрыв горючих паров, в пожаре сгорела проводка, пострадала система управления котлами.
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