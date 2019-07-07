Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

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