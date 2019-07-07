Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»Матч ТВ 20:06

Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
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Экс-тренер «Зенита» Луческу предостерег сына Хаджи от перехода в «Спартак»

Sport24.ru20:01

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Матч ТВ20:06

В «Спартаке» может оказаться сын Хаджи. Что нужно о нем знать

Спорт-Экспрессвчера в 10:45

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Sportbox.RU20:06
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Россия поставила НАТО условия по ракетам

Постоянное представительство России при НАТО заявило, при каких условиях не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.
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Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
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Футбол

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Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало президента США Дональда Трампа "неумелым" и "небезопасным".
Обновлено в 19:45
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Семьям погибших подводников передали государственные награды

Обновлено в 08:13
Космос

Древние деревья каури знают причины уничтожения неандертальцев

Древние деревья каури не только могут предоставить информацию о полярном сдвиге, но и выявить подсказки о событиях исчезновения, вызванных изменением климата и доисторической миграцией человека.
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Исследователи из Сеульского университета под руководством Чжо Гю-Чжина (Kyu-Jin Cho) создали робота с крайне простой конструкцией, способного при этом преодолевать большие относительно его размера препятствия.
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Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

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Согласно экспертному мнению, денежная мотивация плохо влияет на производительность труда сотрудников в долгосрочной перспективе.
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Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
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Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

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Космос

На Марсе снова начались пылевые бури

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Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

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Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Макрон и Рухани провели телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры.
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Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

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Xiaomi уличили в плагиате видеоролика Apple для рекламы Mimoji

Пользователи уличили компанию в плагиате: мало того, что аватары копируют идею Apple, так еще и производитель изменил в названии функции лишь одну букву.
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Украина получила первую партию нефти из США

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Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

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Электроэнергия подорожала на 30% — украинцев предупредили о росте цен

В июле на Украине тарифы на электроэнергию для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса выросли на 30%.
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В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
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Румынский футбольный полузащитник, признанный лучшим футболистом Румынии 20-го века, член списка ФИФА 100. С 2001 года работает тренером. Как игрок был известен своими мощными и точными ударами с левой ноги, после которых мяч летел по непредсказуемой траектории, видением поля, оригинальной техникой, диспетчерскими качествами.
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Янис Хаджи
Румынский футболист
Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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