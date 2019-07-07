Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»Матч ТВ 20:06

Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
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Экс-тренер «Зенита» Луческу предостерег сына Хаджи от перехода в «Спартак»

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Луческу: Россия — не для Хаджи, там очень тяжело

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Мирча Луческу: «Россия — не для Яниса Хаджи, там очень тяжело»

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Мирча Луческу: «Россия — не для Яниса Хаджи, там очень тяжело»

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В «Спартаке» может оказаться сын Хаджи. Что нужно о нем знать

Спорт-Экспрессвчера в 10:45
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Общество

Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного

С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Авто

В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW.
Обновлено в 14:37
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне

В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Обновлено в 11:54
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Музыка

Концерт группы A-Studio в Батуми отменен

Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено в 11:54
Музыка

Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе

Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей

Судно Alex, на борту которого находится 41 мигрант, вошло в порт итальянского острова Лампедуза.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Политика

В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля

Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.
Обновлено в 20:36
Спорт

Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске

В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 14:38
Космос

Российская компания приготовит арабские блюда для космонавта из ОАЭ

Российская компания «Лаборатория космического питания» приготовит национальные арабские блюда для первого космонавта из ОАЭ, который отправится на Международную космическую станцию в конце сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:36
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

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В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.
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Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем

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Георге Хаджи
Румынский полузащитник
Румынский футбольный полузащитник, признанный лучшим футболистом Румынии 20-го века, член списка ФИФА 100. С 2001 года работает тренером. Как игрок был известен своими мощными и точными ударами с левой ноги, после которых мяч летел по непредсказуемой траектории, видением поля, оригинальной техникой, диспетчерскими качествами.
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Янис Хаджи
Румынский футболист
Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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