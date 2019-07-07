Футбол
«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»Матч ТВ 20:06
Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
Общество
Корсаковский мэр встретился с жителями Раздольного
С жителями села Раздольного 5 июля встретился мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено в 19:59
Авто
В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW.
Обновлено в 14:37
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне
В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована
Обновлено в 11:54
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Музыка
Концерт группы A-Studio в Батуми отменен
Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено в 11:54
Музыка
Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе
Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей
Судно Alex, на борту которого находится 41 мигрант, вошло в порт итальянского острова Лампедуза.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Политика
В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля
Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.
Обновлено в 20:36
Спорт
Ралли «Шелковый путь-2019» стартовало в Иркутске
В Иркутске стартовал ралли-марафон «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 14:38
Космос
Российская компания приготовит арабские блюда для космонавта из ОАЭ
Российская компания «Лаборатория космического питания» приготовит национальные арабские блюда для первого космонавта из ОАЭ, который отправится на Международную космическую станцию в конце сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:36
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено в 13:47
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Обновлено в 20:30