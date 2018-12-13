Футбол

«Види» и «Челси» сыграли вничью
Soccer.ru
вчера в 14:58

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" сыграл вничью с "Види".
Soccer.ruвчера в 14:58

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«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф ЛЕ

Матч ТВвчера в 14:52

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК и пробился в плей-офф ЛЕ

Sportbox.RUвчера в 14:52

Гол Жиру спас «Челси» от поражения в матче с «Види»

Советский спортвчера в 14:48

«Види» поделил очки с «Челси», но в плей-офф не попал

Евро-футбол.рувчера в 14:49

БАТЭ обыграл ПАОК и вышел в плей-офф Лиги Европы вслед за «Челси»

Sport24.ruвчера в 14:49

«Види» — «Челси». Прогноз на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

LiveSport.ru12 декабря в 21:49
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Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол

Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

«Милан» впервые в XXI веке не вышел из группы в еврокубке

«Милан» впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубковом турнире. 19 лет назад это случилось в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Марселя»

Обновлено вчера в 20:23
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

«Арсенал» – «Карабах». Косьельни сыграл впервые в сезоне после травмы

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни принял участие в матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0). 33-летний француз впервые в сезоне вышел на поле после того, как в мае получил разрыв ахиллова сухожилия.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол

«Дижон» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции по футболу 15 декабря 2018 года

«Пари Сен-Жермен» «Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка, что на 13 больше, чем у идущего вторым «Лилля».
Обновлено вчера в 23:55
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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