Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписейЦензуры.Нет 04:10

с чего всё началось

Беглов уже обратился в полицию, чтобы та разобралась, что это – злой умысел, провокация или «какая-то глупость». Напомним, что врио губернатора необходимо собрать более 76 тыс. подписей.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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Политика Россия потребовала от Грузии вернуть долги Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

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Гаджеты Тысячи людей получили карты Apple для тестирования До недавнего времени Apple Card тестировали ограниченное количество людей.

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