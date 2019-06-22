Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписейЦензуры.Нет 04:10

Беглов уже обратился в полицию, чтобы та разобралась, что это – злой умысел, провокация или «какая-то глупость». Напомним, что врио губернатора необходимо собрать более 76 тыс. подписей.
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с чего всё началось
Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter двухминутную видеозапись
, на которой якобы запечатлено заполнение «подписных листов» за врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
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