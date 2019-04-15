Общество

Видеосъёмка техосмотра не станет обязательнойDixiNews 10:00

Ранее предлагалось сделать видеофиксацию обязательной. Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
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