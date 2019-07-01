Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»Культуромания вчера в 12:17
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири. Кроме этого, опубликованы постер и логотип сериала. Фотографии публикует телеграмм-канал Лентач.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Армия и оружие
Контактная группа соберется в Минске обсудить «хлебное перемирие»
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во вторник соберутся на очередное заседание в Минске.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено 30 июня в 18:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено вчера в 19:07
Общество
На стеклах вестибюлей метро появились наклейки для отпугивания птиц
На стеклах вестибюлей Московского метрополитена появились наклейки в виде силуэтов хищных птиц — орлов.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35
Обновлено вчера в 15:48
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Политика
Захарова пошутила над Вакарчуком после слов о российском Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома
Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей
Хлебом единым. Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ
Форвард Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Точный гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: Скорпионов ждут жертвы
Тельцам 2 июля гороскоп настоятельно рекомендует отказаться от мечтаний и фантазий. Сам день будет для знака Зодиака очень плодотворным.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено 30 июня в 08:04