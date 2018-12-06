Происшествия
Суд освободил блогера «Давидыча»
Суд освободил блогера «Давидыча»РИА Новости10:39
Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
РИА Новости10:39
Оценить
82 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Происшествия
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета
Обновлено в 22:34
Происшествия
Во Владивостоке северокорейское судно выбросило на берег
Северокорейское судно, стоявшее в порту Владивостока, выбросило на берег.
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Польше более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.
Обновлено в 22:28
Происшествия
В Анапе горят три двухэтажных частных дома
Площадь пожара в Анапе, где горят три двухэтажных частных дома, увеличилась до 700 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Глава Петербурга обратился в МВД из-за проверок в фонде Сокурова
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к начальнику петербургского управления МВД Сергею Умнову и прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить возможность того, что проверки в фонде режиссера Александра Сокурова были провокацией.
Обновлено в 19:10
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента в школе в Москве
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту инцидента в школе в Москве возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Эксперты уточнили причину крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Причиной крушения вертолета, на борту которого был владелец британского футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабха, стала механическая неисправность ротора, следует из доклада британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).
Обновлено в 22:28
Происшествия
Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже
Концерт группы IC3PEAK в Воронеже отменен из-за вмешательства силовиков.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Мужчина с топором устроил погром в книжном магазине Петербурга
Мужчина с топором ворвался в книжный магазин на улице Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.
Обновлено в 22:30
Происшествия
В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом
В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство
Сотрудники полицейского участка в Ши к юго-востоку от норвежской столицы обнаружили взрывное устройство среди почтовых пакетов, его уже обезвредили.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Орловской области на пожаре погибли женщина с ребенком
Обновлено в 19:58
Происшествия
Прокурор хочет посадить Тесака на 10 лет
Обновлено в 21:43