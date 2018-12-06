Происшествия

Суд освободил блогера «Давидыча»
РИА Новости
10:39

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
РИА Новости10:39

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Суд освободил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Давидыча

Вести.Ru11:18

Суд освободил от наказания основателя «Смотра.ру» Эрика Давидыча. Он провел в СИЗО почти два года

Новая газета10:48

Основатель «Смотра.ру» освобожден от наказания из-за истечения срока давности

Интерфакс10:47

Суд смягчил приговор Китуашвили и освободил его от отбывания наказания

ТАСС10:31

Суд освободил блогера «Давидыча»

РИА Новости10:39

Мосгорсуд выпустил на свободу основателя сайта «Смотра.ру»

Говорит Москва10:52

Суд освободил осужденного за мошенничество основателя сайта «Смотра.ру» Давидыча

Дождь10:37
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Происшествия

Подросток угрожал убить себя в московской школе

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Петербурге начинается суд по делу о теракте в супермаркете

В Санкт-Петербурге в среду, 5 декабря, начинается судебный процесс по резонансному делу о теракте в супермаркете «Перекрёсток», который произошел в конце декабря 2017 года.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом

В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров

Выдающийся советский, российский режиссер, народный артист России, сценарист и актер, один из крестных отцов некрореализма Александр Николаевич Сокуров попал в больницу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:42
Происшествия

ВС признал законным приговор радикальному исламисту

Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Водитель, устроивший ДТП с шестью погибшими на Кубани, не имел прав

На Кубани сотрудники полиции установили личность водителя автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погибли шесть человек.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 28-летнему мужчине, которого подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Семьи погибших при крушении Ту-154 под Сочи подали иск на 2 млрд руб

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск 72 родственников погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в декабре 2016 года, сообщил РБК адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе

Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Обновлено в 11:38
Происшествия

Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой

Издание отмечает, что это была уже третья ее попытка покончить с собой за последние несколько лет.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Петербурге задержали взяточников от канализации

«В период с февраля по декабрь 2018 года соучастники получили от представителя одной из коммерческих структур взятки на сумму не менее 255 тыс. рублей», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

Корпус морской пехоты ВС США подтвердил в среду факт катастрофы истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика C/KC-130 близ берегов Японии.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Россиянин убил друга за пинок собаке

Обновлено в 10:49
Происшествия

Жительницу Волгоградской области осудили за убийство трехлетнего сына

Фроловский городской суд признал виновной 33-летнюю местную жительницу в убийстве трехлетнего сына и приговорил ее к восьми годам лишения свободы, сообщила прокуратура Волгоградской области в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Москве задержан порезавший нескольких женщин в Тольятти маньяк

В Москве произвели задержание маньяка, порезавшего нескольких женщин. Нападения были совершены в Тольятти.
Обновлено в 11:50
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