Происшествия
Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
РИА Новости10:39
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Происшествия
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Петербурге начинается суд по делу о теракте в супермаркете
В Санкт-Петербурге в среду, 5 декабря, начинается судебный процесс по резонансному делу о теракте в супермаркете «Перекрёсток», который произошел в конце декабря 2017 года.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом
В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров
Выдающийся советский, российский режиссер, народный артист России, сценарист и актер, один из крестных отцов некрореализма Александр Николаевич Сокуров попал в больницу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:42
Происшествия
ВС признал законным приговор радикальному исламисту
Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Водитель, устроивший ДТП с шестью погибшими на Кубани, не имел прав
На Кубани сотрудники полиции установили личность водителя автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погибли шесть человек.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров
Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 28-летнему мужчине, которого подозревают в мошенничестве.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Семьи погибших при крушении Ту-154 под Сочи подали иск на 2 млрд руб
Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск 72 родственников погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в декабре 2016 года, сообщил РБК адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе
Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Обновлено в 11:38
Происшествия
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
Издание отмечает, что это была уже третья ее попытка покончить с собой за последние несколько лет.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Петербурге задержали взяточников от канализации
«В период с февраля по декабрь 2018 года соучастники получили от представителя одной из коммерческих структур взятки на сумму не менее 255 тыс. рублей», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии
Корпус морской пехоты ВС США подтвердил в среду факт катастрофы истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика C/KC-130 близ берегов Японии.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Россиянин убил друга за пинок собаке
Обновлено в 10:49
Происшествия
Жительницу Волгоградской области осудили за убийство трехлетнего сына
Фроловский городской суд признал виновной 33-летнюю местную жительницу в убийстве трехлетнего сына и приговорил ее к восьми годам лишения свободы, сообщила прокуратура Волгоградской области в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Москве задержан порезавший нескольких женщин в Тольятти маньяк
В Москве произвели задержание маньяка, порезавшего нескольких женщин. Нападения были совершены в Тольятти.
Обновлено в 11:50