Происшествия

Суд освободил блогера «Давидыча»
РИА Новости
10:39

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
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