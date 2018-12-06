Происшествия
Суд освободил блогера «Давидыча»
Суд освободил блогера «Давидыча»РИА Новости10:39
Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности.
РИА Новости10:39
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