Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпанииИнтерфакс 00:44

Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz. В обоих случаях он указывает на то, что Министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

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