Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпанииИнтерфакс 00:44
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz. В обоих случаях он указывает на то, что Министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.
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Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.
— Ксения Собчак, телеведущаяДождь 03:45
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К BadComedian подали иск на миллион рублей за обзор на фильм «За гранью реальности»
Афиша Dailyвчера в 12:02
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