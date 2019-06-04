Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпанииИзвестия вчера в 16:23
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают. Остановитесь.
— Ксения Собчак, телеведущаяДождь 03:45
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К BadComedian подали иск на миллион рублей за обзор на фильм «За гранью реальности»
Афиша Dailyвчера в 12:02
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