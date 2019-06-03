Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпанииИзвестия 16:23
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
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В России выросло число острых отравлений алкоголем
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Обновлено в 01:37
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В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
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Общество
Вопрос о дизайне электронного паспорта в России будет решен в течение лета
Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина РФ должна быть выработана в течение лета.
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В России разрабатывают приложение для лечения эссенциального тремора
В России есть приложения для тренировок кисти при спазмах машинистов, спортсменов, но для больных с эссенциальным тремором такая программа будет первой.
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Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
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Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
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Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
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Футбол
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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 19:46
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Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Обновлено в 18:35
Наука
Онкологи из РФ нашли препарат для устранения рвоты при химиотерапии
Ныне врачи нередко применяют для устранения таких симптомов лекарства на основе апрепитанта, блокирующего рецепторы пищеварения, отвечающего за рвоту вещества, но такие препараты не всегда доступны в связи с дороговизной.
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Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
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Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
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Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
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Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
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Политика
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Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
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Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике
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Транспорт
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ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
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Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
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