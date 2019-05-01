Происшествия

Видео задержания координатора штаба Навального появилось в СетиNews.ru 07:29

Ролик, демонстрирующий задержание координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Дениса Михайлова, появился в Сети.
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На некоторых задержанных сегодня в Петербурге составляют протоколы об участии в несогласованном митинге

Эхо Москвы10:29

Видео задержания координатора штаба Навального появилось в Сети

News.ru07:29

На первомайском шествии задержали координатора штаба Навального

Neva.Today06:46

Полицейские вступились за мундир. На Первомае в Петербурге задерживают сторонников Навального

Фонтанка.Ру06:02

Демонстрантов в Петербурге задерживают под крики «Позор!» (видео)

Росбалт06:37

На Невском проспекте задержали главу штаба Навального и журналистов

ЗакC.Ру05:28
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Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

Обновлено в 07:16
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Ярославский вокзал в Москве проверяют после сообщения о минировании

Неизвестный сообщил, что на Ярославском вокзале в Москве заложено взрывное устройство, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:56
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено в 13:09
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.
Обновлено в 10:37
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Общество

В Харькове националисты пытались сорвать Первомай

Обновлено в 08:50
Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Политика

Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что она попросила сегодня уйти в отставку главу Министерства обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 13:06
Транспорт

На российских дорогах появились новые дорожные знаки

В российских регионах появятся новые дорожные знаки, так как с 1 мая в стране начал действовать новый ГОСТ.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

Госсекретарь США заявил о возможности военной операции в Венесуэле

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что Вашингтон способен при необходимости организовать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:03
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика

Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Общество

Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу

Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении подростка, повредившего облицовочную плитку на постаменте Вечного огня в поселке Верховье (Орловская область).
Обновлено в 11:53
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Российский депутат украл невесту

Обновлено в 08:39
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Космос

На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы

Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:49
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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