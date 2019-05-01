Происшествия
Видео задержания координатора штаба Навального появилось в СетиNews.ru 07:29
Ролик, демонстрирующий задержание координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Дениса Михайлова, появился в Сети.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Ярославский вокзал в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил, что на Ярославском вокзале в Москве заложено взрывное устройство, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:56
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.
Обновлено в 10:37
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США
Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Политика
Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны
В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что она попросила сегодня уйти в отставку главу Министерства обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 13:06
Транспорт
На российских дорогах появились новые дорожные знаки
В российских регионах появятся новые дорожные знаки, так как с 1 мая в стране начал действовать новый ГОСТ.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
Госсекретарь США заявил о возможности военной операции в Венесуэле
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что Вашингтон способен при необходимости организовать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:03
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика
Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?
Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Общество
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении подростка, повредившего облицовочную плитку на постаменте Вечного огня в поселке Верховье (Орловская область).
Обновлено в 11:53
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Российский депутат украл невесту
Обновлено в 08:39
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Космос
На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы
Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:49
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05