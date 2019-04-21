Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»OAnews 04:36

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Знаменитая фигуристка на грандиозном представлении в Краснодаре показала два номера. Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

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