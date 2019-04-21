Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»OAnews 04:36

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Знаменитая фигуристка на грандиозном представлении в Краснодаре показала два номера. Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хореограф Загитовой исполнил поддержку с Масару на шоу Тутберидзе

Чемпионат10:36

Тутберидзе похвасталась прокатом дочери в рамках шоу «Чемпионы на льду»

РИА Новости08:14

Премьера шоу Тутберидзе: Загитова с Масару на льду, Косторная – вампирша

Спорт БИЗНЕС Online04:13

Фигуристки Загитова и Трусова в Краснодаре показали своих собак на льду

Кубань 2406:05

«Моя Диша с Глебом на шоу в Краснодаре». Тутберидзе показала выступление своей дочери

Спорт-Экспресс07:50

Собаки Трусовой и Загитовой встретились на льду во время шоу Тутберидзе

Sport24.ru02:35

Шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: успех или провал?

53 новостивчера в 15:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Футбол

Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 10:53
Политика

В Украине проходит второй тур президентских выборов

Во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 01:56
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Авто

Продажи новых люксовых автомобилей в РФ упали на 19%

По два новых автомобиля сегмента Luxury приобрели жители в 11-ти субъектах РФ, по одному – еще в 14-ти.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублей

Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
Политика

Появились новые данные о результатах выборов на Украине

Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
Обновлено в 10:44
Космос

Марсоход NASA собран и тестируется

Специалисты американского космического агентства собрали и проводят тестирование нового марсохода, который должен будет сесть на поверхность Красной планеты в 2020 году.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Начался второй тур выборов президента Украины

Второй тур выборов президента начался на Украине. В нем участвуют лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий глава Петр Порошенко.
Обновлено в 01:41
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Обновлено в 10:11
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Гаджеты

Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии

Обновлено в 09:03
Кино

Созданный в Киришах мультфильм завоевал «серебро» на кинофестивале

Обновлено в 03:16
Культура

К 9 Мая в челябинском Саду Победы появится огромное граффити

Обновлено в 06:34
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень — с плюсиком напротив своей фамилии, свидетельствуют кадры украинского Пятого канала.
Обновлено в 06:25
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Общество

Метеорит над Нижним Новгородом сняли на видео

В Сети появилось видео предполагаемого метеорита, пролетевшего в ночь на воскресенье над Нижегородской областью.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Обновлено в 02:35
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Этери Георгиевна Тутберидзе
Российский тренер
Российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России. В качестве тренера Тутберидзе подготовила Олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, Олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное