Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» СетьИзвестия 19:18

Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

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