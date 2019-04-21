Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» СетьИзвестия 19:18

Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Вице-спикер Рады с разбега упала на колени во время дебатов и попала на видео

Lenta.ru21:53

«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени

Rusvesna.su12:00

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Известия19:18

В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени

Комсомольская правда14:48

"Где будут гастроли этого цирка?": В Сети оценили старания Геращенко, рухнувшей на колени рядом с Порошенко

Царьград13:13

В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени

ИА Новороссия12:43

В соцсетях высмеяли вице-спикера Рады, с разбега падающую на колени вслед за Зеленским

URA.Ru21:40
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Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
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Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
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Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

Обновлено в 21:04
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23

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Авто

Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4

Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Происшествия

У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено в 14:15
Хоккей

Филатов: игра с Латвией должна быть забыта в максимально короткий срок

Объявили ребятам, что сегодняшняя победа должна быть забыта в максимально короткий срок.
Обновлено в 15:01
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Хоккей

Овечкин догнал Кейна по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 52-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:28
Авто

Эксперты рассказали о 10 автомобилях, которые выделяются неоднозначным внешним видом

Эксперты рассказали о 10 автомобилях, которые выделяются весьма неоднозначным внешним видом.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
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Хоккей

Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
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Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира

«Лента.ру» изучила, какое жилье можно купить в психологическом раю — на всякий случай. Выяснилось, что счастье нынче стоит недорого.
Обновлено в 17:03
Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
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Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
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Космос

Ядро Меркурия оказалось твердым

Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
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33-й тур "Райо Вальекано" (Мадрид) - "Уэска" (Уэска) – 0:0.
Обновлено в 14:29
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
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Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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