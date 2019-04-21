Политика
Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» СетьИзвестия 19:18
Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени
Комсомольская правда14:48
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
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