Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сетиПятый канал 12:38

Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года. На основании этих данных было создано видео, демонстрирующее процесс столкновения.

Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети

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