Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru. На кадрах видео в руках у Федора российский триколор.

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

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