Космос

Газета.RuГазета.RuВидео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru. На кадрах видео в руках у Федора российский триколор.
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Космонавты на МКС «пригрозили» роботу «Федору» молотком

РЕН ТВ16:42

Опубликовано видео с «Федором» на МКС

Взгляд.ру18:47

Появилось видео с роботом Федором на МКС

РБК17:34

Робот «Федор» пожаловался на угрозы космонавта с молотком

URA.Ru18:10

Появилось видео с роботом FEDOR на МКС

RT на русском16:25

В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС

РИА Новости15:25

Появилось видео, как Федор осваивается на борту МКС

Вести.Ru12:59
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Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его

Bash.News 12:42
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество

Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Происшествия

Число жертв вынужденной посадки Ан-2 в Якутии выросло до двух

По уточненным данным, два человека погибли при вынужденной посадке в Якутии самолета Ан-2, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Интерфакс 09:33
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за возможного повреждения колеса шасси.
BFM.ru 00:00
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

Телепрограмма 13:42
Финансы

Аргентина оказалась на грани дефолта

После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
Lenta.ru 06:55
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС 12:36
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика

Трамп намерен посетить Германию по приглашению Меркель

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен посетить ФРГ по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Газета.Ru 19:08
Армия и оружие

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет

Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
Телеканал 360° 05:50
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в разрыве с Фадеевым

Сама же артистка утверждает, что после этого ей стало дышаться намного легче, а в своем разрыве с лейблом MALFA винит Ольгу Серябкину.О своих непростых отношениях с теперь уже бывшим продюсером Наргиз рассказала в интервью с блогером Ириной Шихман.
Дни24 вчера в 12:06
Наука

Зубы древних мышей рассказали об их расселении по континентам

ГЛАС.RU вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Муж подарил Марине Александровой на 37-летие красный мопед

Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
Актуальные Новости 13:55
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Экономика

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
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Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Армия и оружие

ВСУ под Одессой провели испытания РСЗО «Ольха-М»

На юге Одесской области ВСУ провели испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.
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Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея

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Российский рынок акций начал торги на позитивной волне

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный».
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Астраханская область получит 155 млн руб. на строительство домов культуры

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Экономика

«Россия» решила обанкротить крупнейшего производителя троллейбусов

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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
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