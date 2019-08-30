с чего всё началось

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru. На кадрах видео в руках у Федора российский триколор.

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

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