Космос
Газета.RuВидео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru. На кадрах видео в руках у Федора российский триколор.
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с чего всё началось
Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).Lenta.ru20:02
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Hennessey представил 1200-сильный Shelby GT500
С пакетом Venom 1000 повышает мощность Shelby GT500 до 1000 л.с. и 1 152 Нм, но и это еще не все.
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В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний финн провел 82 матча за «Виннипег» и набрал 50 (30+20) очков.
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В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
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Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
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В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
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Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
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Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
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США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
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Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
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Трамп заявил, что проблема США – это не пошлины, а ФРС
Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США — это не пошлины, а Федеральная резервная система.
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
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История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
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Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 37-летний Родриго Паласио в добавленное ко второму тайму время.
Матч ТВ 16:43
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Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
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Audi RS6 оснастили кузовом типа «ют».
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Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14