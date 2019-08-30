Космос

Газета.RuГазета.RuВидео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru. На кадрах видео в руках у Федора российский триколор.
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с чего всё началось
Телеканал «Россия 24» опубликовал
 видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).
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