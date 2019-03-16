Происшествия
Видео с пролетающим метеоритом над Красноярском появилось в сетиГазета.Ru 06:25
Уточняется, что запись была снята водителем на видеорегистратор, когда он проезжал на одной из дорог в Красноярском крае. Водитель опубликовал видео, на котором видно, как светящееся зеленым светом тело в небе ушло в сторону поселка Тура и опустилось за горизонт.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова скончалась
Обновлено в 13:01
Спорт
Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете
Обновлено в 12:45
Происшествия
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом
Телеведущая Ксения Собчак, появившаяся в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Протестующих в Париже разгоняют водометами
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве человек забрался на арку Крымского моста
В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 12:03
Политика
В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе
«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Интернет
В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, в результате которого около 70 тысяч пользователей смогли войти в свои аккаунты, потому что те якобы удалены.
Обновлено в 09:03
Космос
Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука» для МКС
Российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который в середине 2020 года запустят на МКС, в августе будет перевезён из Центра Хруничева в РКК "Энергия" для предполётных испытаний, сообщил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 12:37
Политика
Силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле
Обновлено в 12:43
Происшествия
Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина
Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Футбол
«Реал» в первом матче после возвращения Зидана обыграл «Сельту»
Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании переиграл «Сельту» из Виго.
Обновлено в 13:08
Политика
Появилось видео полета нового самолета МС-21-300 в Иркутске
В интернете появилось видео полета третьего опытного самолета МС-21-300.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ
Накануне вечером радикально настроенные приверженцы автокефалии залили смолой замки на двери церкви.
Обновлено в 11:01
Кино
Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о «сердечном приступе»
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Личный врач Юлии Началовой назвал возможные причины болезни певицы
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Отношение украинцев к России улучшается, заявил Медведчук
Несмотря на антироссийскую политику, которую проводят киевские власти, отношение простых украинцев к России улучшается, заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 06:16
Музыка
Лайма Вайкуле раскритиковала Бузову как певицу
Говоря о начинающих артистах, знаменитая исполнительница разъяснила, почему для молодых певцов так важны живые выступления и почему, в свою очередь, зрителям тоже очень важно посещать их концерты.
Обновлено в 03:19
Политика
Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину
Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета
Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Рубином»
Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0. Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи.
Обновлено в 11:29
Происшествия
У брошенной в квартире с мусором девочки нашлись родственники
Обновлено вчера в 08:54
Общество
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Обновлено в 08:10
Футбол
«Лестер» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Бёрнли»
«Лестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 13:00
Политика
Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
При обстреле в Донбассе погиб солдат украинской армии
При обстреле позиций ВСУ был ранен еще один солдат, пишет РИА Новости. Перестрелка произошла около поселка Хутор Вольный.
Обновлено в 12:40
Общество
Работа столичных радиостанций была нарушена из-за обрыва кабеля
В субботу из-за повреждения кабеля проблемы с вещанием в FM-диапазоне испытали радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:22