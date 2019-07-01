Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сетиREGNUM 08:13

Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы. Небольшая запись доступна для просмотра в социальных сетях.
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Опубликовано видео с места падения «российской» ракеты на Кипре

Lenta.ru08:33

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Газета.Ru09:51

В Сети появилось видео с места взрыва неизвестной ракеты на Кипре

РБК08:42

Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника

РИА Новости10:40

На севере Кипра в воздухе взорвалась ракета

Коммерсантъ05:23

Власти Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой

Интерфакс04:57

Reuters: неопознанный объект взорвался на севере Кипра

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон

Обломки российской ракеты упали рядом с Ташкентом

Вести.UZ09:31
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Обновлено в 10:28
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Политика

Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 18:33
Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Москвичка отсудила у стоматологов более 2 миллионов рублей

Пациентка частной стоматологической клиники в Москве отсудила у врачей более 2 миллионов рублей за плохую работу.
Обновлено в 08:59
Футбол

Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым

Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов дал комментарий относительно предстоящего заседания, связанного с расторжением контракта хавбека "Краснодара" Павла Мамаева с клубом, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 09:31
Политика

Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ

Документ против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены разработать Польша и страны Балтии.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Авто

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено в 07:24
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

Обновлено в 08:14
Политика

Володин призвал отстаивать цифровой суверенитет

Обновлено в 04:41
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Экономика

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
Обновлено в 09:47
Политика

Вакарчук с трибуны назвал Крым российским

Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Политика

Кандидатов в МГД могут снять с выборов, если докажут подделку подписей

Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если докажут фальсификацию подписей избирателей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:02
Общество

Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях

Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Авто

Опубликован рендер нового внедорожника BMW X8 M

В новом отчете, опубликованном зарубежными СМИ, говорится, что новый внедорожник BMW X8, задуманный в качестве конкурента для предстоящей Audi RS Q8, не только превзойдет новый X7, но и будет разработан M-подразделением BMW.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
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