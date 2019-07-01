Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы. Небольшая запись доступна для просмотра в социальных сетях.

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

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