По предварительным данным, полученным от местных властей, объектом был беспилотник или ракета якобы российского производства. Сообщалось, что объект взорвался в небе. В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре.

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

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