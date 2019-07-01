Армия и оружие
Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объектаГазета.Ru 09:51
По предварительным данным, полученным от местных властей, объектом был беспилотник или ракета якобы российского производства. Сообщалось, что объект взорвался в небе. В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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