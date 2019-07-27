Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в СетиГазета.Ru 09:52
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости". На видеозаписи самолет, упавший в реку Ока, показывается со всех сторон.
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«Краснодар» и «Сочи» огласили составы на игру
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Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего в Facebook фотографию с пляжа в Одессе.
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Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
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«Феррари» назвала причину проблем на машине Феттеля
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Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты
Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.
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«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
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В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
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В Госдуме предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента законопроект, который запретит иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
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Путин ужесточил наказание для водителей, не пропускающих скорую
Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за воспрепятствование работе медицинских работников.
Обновлено вчера в 10:18
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Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
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В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
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«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче
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Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
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Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 08:21
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Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух к концу июля
Синоптики пообещали Алтайскому краю чистый воздух уже в начале следующей недели.
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Происшествия
Не менее восьми человек погибли из-за землетрясений на Филиппинах
Серия землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах унесла жизни не менее восьми человек, еще 60 пострадали.
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Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
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Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
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