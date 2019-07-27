Происшествия

Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в СетиГазета.Ru 09:52

Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости". На видеозаписи самолет, упавший в реку Ока, показывается со всех сторон.
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Видео с места крушения легкомоторного самолета в Серпухове

РЕН ТВ06:47

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Интерфакс06:52

Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

РИА Новости07:32

Транспортная прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета под Серпуховом

Агентство Москва08:13

В МЧС уточнили место падения легкомоторного самолета в Серпухове

Подмосковье Сегодня08:09

Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при крушении самолета в Подмосковье

ТАСС08:19

СК устанавливает обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Серпухове

РИАМО08:50
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
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