Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости". На видеозаписи самолет, упавший в реку Ока, показывается со всех сторон.

Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети

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