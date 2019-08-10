Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей СетиИзвестия 13:46
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье. Ролик Савченко опубликовала в Facebook.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Политика
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Футбол
Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
Обновлено в 15:04
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Политика
Украине пророчат разруху экономики и потерю финансового суверенитета
Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал петицию на сайте президента Украины с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну долларом в качестве национальной валюты.
Обновлено в 15:14
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Космос
NASA испытывает водный космический корабль на орбите
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Футбол
Краснодар — Рубин 1:0
Обновлено в 13:58
Общество
Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького
"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Авто
Новый Toyota RAV4 выпустят под брендом Suzuki
По последним данным, компания Suzuki в рамках заключенного договора сможет продавать свои автомобили, созданные на платформах бестселлеров Toyota – RAV4 и Corolla.
Обновлено в 03:13
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Происшествия
Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве
На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Обновлено в 15:06
Политика
На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог
Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Презентация Galaxy M90 состоится до конца ноября, а в следующем году устройство получит обновление до Android 10 и One UI 2.0.
Обновлено в 12:54
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57