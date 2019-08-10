Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей СетиИзвестия 13:46

Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье. Ролик Савченко опубликовала в Facebook.
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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Известия13:46

«Ассоль уже не та». В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже

РИА Новости11:49

В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже в Латвии

Российская газета12:59

Пользователи сети высмеяли располневшую Савченко

Московский Комсомолец12:50

«Ассоль уже не та», «купается в пальто»: фотосессия Савченко стала поводом для шуток

Вести.Ru12:40

В Сети высмеяли видео с Савченко, купающейся в море в платье

РЕН ТВ12:29

Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети

Газета.Ru13:13
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

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Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
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На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

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«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
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Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
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Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
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Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»

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Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал петицию на сайте президента Украины с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну долларом в качестве национальной валюты.
Обновлено в 15:14
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Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

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Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии

В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
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NASA испытывает водный космический корабль на орбите

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

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Политика

Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Политика

Офис Зеленского изменил празднование Дня независимости Украины

Обновлено в 13:43
Футбол

Краснодар — Рубин 1:0

Обновлено в 13:58
Общество

Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького

"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Авто

Новый Toyota RAV4 выпустят под брендом Suzuki

По последним данным, компания Suzuki в рамках заключенного договора сможет продавать свои автомобили, созданные на платформах бестселлеров Toyota – RAV4 и Corolla.
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Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве

На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
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«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

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Политика

На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог

Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Гаджеты

Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90

Презентация Galaxy M90 состоится до конца ноября, а в следующем году устройство получит обновление до Android 10 и One UI 2.0.
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Общество

Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:21
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СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

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«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
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Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
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