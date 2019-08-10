Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей СетиИзвестия 13:46
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье. Ролик Савченко опубликовала в Facebook.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Культура
В конкурсе «Миссис Россия 2019» победила Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса "Миссис Россия 2019" стала Екатерина Нишанова из Геленджика, в номинации "Миссис Россия Globe" победила Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено в 18:17
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Наука
Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
Обновлено 07 августа в 03:25
Футбол
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России
В списке лучших бомбардиров чемпионата России Дзюба уступает только Дмитрию Лоськову (120), Дмитрию Кириченко (129), Александру Кержакову (139) и Олегу Веретенникову (143 мяча).
Обновлено в 13:58
Общество
В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протеста
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что мэрия потребовала отменить музыкальную часть митинга, пригрозив отозвать согласование.
Обновлено в 07:02
Политика
Эрдоган озвучил позицию Турции по Крыму
На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара на признает воссоединение Крыма с Россией, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено 08 августа в 07:07
Общество
Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».
Обновлено в 13:35
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено в 18:08
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
15 футболистов пострадали от удара молнии в Германии
9 августа в Германии в городе Розенфельд на федеральной земле Баден-Вюртемберг во время футбольного матча от удара молнии пострадали 15 человек.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено в 16:43
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Галицкий назвал «крутой» работу Шаронова в «Рубине»
Обновлено в 15:57
Общество
Названы животные, которые вымрут в городах в ближайшие годы
Из больших городов постепенно исчезают воробьи и другие мелкие птицы. Почему это происходит — в материале РИА Новости.
Обновлено в 01:00
Общество
Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького
"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Лучший работодатель: секреты успеха городской клинической больницы № 17
В 2018 году победителем московского конкурса «Лучший работодатель» стала городская клиническая больница № 17.
Обновлено в 09:49
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Космос
На Луну высадили сверхвыносливых тихоходок
На Луну высажены сверхвыносливые земные существа – тихоходки. Ученые предполагают, что их жизнедеятельность не прекратилась.
Обновлено 07 августа в 13:21
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить в „Сочи“ Мхитаряна»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:08
Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальти
Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча.
Обновлено в 17:25
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома
Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
Обновлено в 05:18