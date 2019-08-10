Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей СетиИзвестия 13:46

Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье. Ролик Савченко опубликовала в Facebook.
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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Известия13:46

Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети

РИА Новости11:49

В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже в Латвии

Российская газета12:59

Пользователи сети высмеяли располневшую Савченко

Московский Комсомолец12:50

«Ассоль уже не та», «купается в пальто»: фотосессия Савченко стала поводом для шуток

Вести.Ru12:40

В Сети высмеяли видео с Савченко, купающейся в море в платье

РЕН ТВ12:29

Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети

Газета.Ru13:13
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Победительницей конкурса "Миссис Россия 2019" стала Екатерина Нишанова из Геленджика, в номинации "Миссис Россия Globe" победила Ксения Кривко из Кемерово.
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Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

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15 футболистов пострадали от удара молнии в Германии

9 августа в Германии в городе Розенфельд на федеральной земле Баден-Вюртемберг во время футбольного матча от удара молнии пострадали 15 человек.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии

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Футбол

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"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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Минздрав назвал самые здоровые регионы России

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Названы животные, которые вымрут в городах в ближайшие годы

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В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
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Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
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На Луну высадили сверхвыносливых тихоходок

На Луну высажены сверхвыносливые земные существа – тихоходки. Ученые предполагают, что их жизнедеятельность не прекратилась.
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Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.
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Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча.
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Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
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