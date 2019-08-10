Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье. Ролик Савченко опубликовала в Facebook.

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

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