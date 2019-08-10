Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей СетиИзвестия 13:46

Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье. Ролик Савченко опубликовала в Facebook.
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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Известия13:46

Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети

РИА Новости11:49

В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже в Латвии

Российская газета12:59

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Московский Комсомолец12:50

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Вести.Ru12:40

В Сети высмеяли видео с Савченко, купающейся в море в платье

РЕН ТВ12:29

Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети

Газета.Ru13:13
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