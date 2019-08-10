Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей СетиИзвестия 13:46
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии. На кадрах политик позирует на берегу и купается в Балтийском море в длинном зеленом платье. Ролик Савченко опубликовала в Facebook.
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Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено в 10:28
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Контуженный в 2014 военнослужащий ВСУ: Российская армия приняла нас за спецназ США
Журавлёва пригласили в качестве человека, который в июле 2014 года поднимал украинский флаг над Славянском.
Обновлено в 13:15
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Политика
Американский дипломат назвал способ прекращения конфликта в Донбассе
Единственным способом прекратить вооруженный конфликт в Донбассе является продолжение переговоров, поэтому Киев не должен выходить из Минского процесса.
Обновлено в 18:20
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено в 19:17
Космос
В снегах Антарктиды обнаружена космическая пыль
Антарктический снег не содержит все «земной» пыли вовсе, поэтому в нем так несложно искать частицы космической и межзвездной пыли.
Обновлено в 03:27
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Экономика
Минсельхозпрод РТ прогнозирует цены на зерно выше прошлогодних
Цены на зерно урожая этого года должны быть выше, чем были последние несколько лет, считает в вице-премьер РТ – глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OS
Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии
«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Копенгагене произошел взрыв возле здания полиции
Пострадавших нет В Копенгагене в ночь на 10 августа произошел взрыв у здания полицейского участка, сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Башкирии загорелась столовая в детском лагере
В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».
Обновлено в 08:48
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Политика
В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Космос
В Tesla разработали конкурента твердотельным батареям
Многие исследователи считают, что в литий-металлических батареях жидкий электролит следует заменить на твердотельный, чтобы добиться долгой и стабильной работы.
Обновлено 08 августа в 02:43
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03