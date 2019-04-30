Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту КиеваВзгляд.ру 07:48

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

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