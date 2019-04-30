Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту КиеваВзгляд.ру 07:48
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено в 22:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 22:20
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено в 18:01
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Общество
Суд в США перенес рассмотрение дела россиянина Никулина на 11 июня
Суд в Калифорнии по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве, во вторник назначил на 11 июня слушания, на которых будет определено, может ли он предстать перед судом присяжных или ему необходимо пройти новое психиатрическое обследование, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Космос
Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области
Главный научный институт Роскосмоса — ЦНИИмаш — проверит проект первого частного космопорта, который планируется построить в Нижегородской области.
Обновлено в 04:55
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения
Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
Обновлено в 11:00
Космос
На снимках Марса обнаружен древний кинжал
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса древний кинжал.
Обновлено в 12:13
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины
Всего же за минувший месяц злоумышленники несколько раз сообщали о минировании железнодорожных станций в столице Аргентины.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Николас Мадуро выступил с обращением к нации
В телевизионном обращении к нации президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не сдастся империалистам.
Обновлено в 22:17
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Происшествия
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне
Австралийский и эквадорский журналист, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в среду предстанет перед судом в Великобритании после того, как лондонская полиция ранее задержала его в здании посольства Эквадора.
Обновлено в 17:58