Появилось видео со скачущим SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru 16:04

В Telegram появилось видео, на котором запечатлено, как пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершает аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Происшествия Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".

Происшествия В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота» Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.

Шоу-бизнес Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.

Общество Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.

Происшествия Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.

Авто Geely тестирует бюджетный кроссовер Emgrand X7 с новым дизайном Компания Geely приступила к тестам обновленной версии компактного кроссовера Emgrand X7.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Происшествия В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100 Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Кино «Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки.

Здоровье Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.

Игры Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.

Происшествия В сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете был иностранец Гражданин иностранного государства присутствовал на борту самолета компании «Аэрофлот», сгоревшего в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Политика Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

Игры Официально: премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится на Е3 Electronic Arts и Disney подтвердили, что мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order состоится во время Е3 2019 на мероприятии EA Play (7–9 июня).

Игры В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.

Политика В Раде призвали «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

Армия и оружие Американские дипломаты посетили Донбасс «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.

Кино Участники группы Queen стали богаче британской королевы Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).