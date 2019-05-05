Пожар на самолёте в Шереметьево
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в ШереметьевоLenta.ru 16:04
В Telegram появилось видео, на котором запечатлено, как пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершает аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
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