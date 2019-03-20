Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в СетьВечерняя Москва 09:28

Сообщается, что учебные полеты над Азовским морем были плановыми, осуществлялись с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

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