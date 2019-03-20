Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в СетьВечерняя Москва 09:28

с чего всё началось

Сообщается, что учебные полеты над Азовским морем были плановыми, осуществлялись с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

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Происшествия Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.

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Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

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