Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в СетьВечерняя Москва 09:28

Сообщается, что учебные полеты над Азовским морем были плановыми, осуществлялись с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

Энергетика Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Армия и оружие Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс» Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.

Политика Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.

Общество Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.

Экономика Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.

Политика Правовую систему Евросоюза предложили реформировать Основной кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя ЕС Манфред Вебер предлагает создать независимый экспертный совет из опытных юристов для мониторинга соблюдения странами-членами ЕС уставных принципов, сообщает газета Frankfurter Allgemeine.

Шоу-бизнес Саша Савельева улетела в Израиль накануне родов Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.

Шоу-бизнес Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".

Политика Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.

Происшествия Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.

Политика Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.

Армия и оружие Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».

Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Происшествия Суд в Греции объявил перерыв до 28 марта по делу россиянина Винника В среду, 20 марта, суд в Греции объявил перерыв до 28 марта по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Происшествия Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.

Авто 14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.

Происшествия Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.

Космос NASA намерено приобрести у Роскосмоса дополнительные места на «Союзах» «NASA рассматривает перспективу заключения договора с Роскосмосом на два дополнительных места в «Союзе», а также согласование других услуг», — передает News.ru, ссылаясь на сообщение.