Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над СириейИзвестия вчера в 18:12

с чего всё началось

Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.

Минобороны РФ опубликовало видео полета борта министра обороны Сергея Шойгу над Сирией в сопровождении истребителей Су-35С.

Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Наука Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали способ левитации и передвижения объектов по воздуху, который использует только свет, сообщается на сайте института.

Здоровье В Башкирии решили упростить процесс запись к врачам В больницах Башкирии оптимизируют расписание врачей и упростят процесс записи.

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Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Авто Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты в серийном кузове Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.

Общество Социологи выяснили отношение россиян к феминизму Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".

Наука Ученые нашли еще один психоделик, которым можно лечить депрессию Исследователи опирались на опыт применения в медицине тревожных расстройств других психоделиков, например, аяуаски (отвара, распространенный у амазонских племен), ЛСД, псилоцибина.

Политика В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.

Экономика Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.

Экономика Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.

Общество Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.

Футбол Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.

Экономика Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано» По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Политика Госдума создала группу по оценке «ущерба, нанесенного Крыму Украиной» Рабочая группа, которая должна оценить урон, нанесенный экономике Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, создана в Госдуме, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

Политика Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.