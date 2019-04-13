Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО СирииГазета.Ru 05:25

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля. В результате атаки Тель-Авива пострадали трое сирийских военных и было разрушено несколько зданий, передает ФАН.
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Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

РИА Новости03:15

Опубликовано видео перехвата ракет ПВО Сирии

Московский Комсомолец04:41

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Газета.Ru05:25

Опубликовано видео перехвата ракет сирийской ПВО

RT на русском04:17

В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии

РБК04:39

СМИ: сирийские ПВО перехватили несколько ракет Израиля в провинции Хама

ТАССвчера в 20:44

ПВО Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама

ФАНвчера в 20:47
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