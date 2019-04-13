Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО СирииГазета.Ru 05:25

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля. В результате атаки Тель-Авива пострадали трое сирийских военных и было разрушено несколько зданий, передает ФАН.

Происшествия СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Происшествия Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Создана эффективная вакцина против рака Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.

Политика Зеленский заявил, что старается «быть мужиком» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".

Автоспорт Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.

Единоборства Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.

Экономика UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.

Политика Григорий Аникеев остался самым богатым депутатом Госдумы Депутат Госдумы Григорий Аникеев задекларировал самый большой доход среди депутатов Госдумы за 2018 год.

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.

Общество Кварталы реновации станут примером качественной городской среды В московских кварталах, охваченных программой реновации, проектировщики предусмотрели создание социально ориентированной среды.

Происшествия Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Кино Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.

Финансы Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.

Армия и оружие Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.

Происшествия На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).