Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО СирииГазета.Ru 05:25
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля. В результате атаки Тель-Авива пострадали трое сирийских военных и было разрушено несколько зданий, передает ФАН.
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