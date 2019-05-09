Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в СетиГазета.Ru 03:20

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
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Опубликованы кадры перехвата американского беспилотника

URA.Ru01:45

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

Газета.Ru03:20

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

Московский Комсомолец02:34

«Ку-ку, мой маленький»: опубликовано видео перехвата беспилотника США

Российская газета04:11

Видео перехвата беспилотника ВВС США опубликовано в Сети

News.ru01:42

Опубликовано видео перехвата американского беспилотника

РИА Новости00:49

В Сети обсуждают видео с перехватом американского ударного беспилотника

РЕН ТВвчера в 16:22
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Обновлено в 04:40
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Политика

Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Происшествия

Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии

Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Пекине

Более 400 человек пришли на акцию "Бессмертный полк" по случаю 74-й годовщины Победы в Пекине.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 11:34
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

Ранее в интернете появилась петиция с требованием запретить на время расследования полёты Sukhoi Superjet-100, а авторы многих популярных Telegram-каналов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать руководителей госструктур, которые производят, эксплуатируют и курируют новые российские самолёты, самим летать только на этих самолётах.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На Алтае спасатели нашли тело четвертого погибшего под лавиной туриста

На Южно-Чуйском хребте обнаружено тело четвертого погибшего туриста из группы, попавшей под лавину шестого мая.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Футбол

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин

Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты

IPhone XI Max в прозрачном чехле красуется на новых рендерах

Обновлено в 04:28
Происшествия

На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Футбол

Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов

Обновлено в 04:07
Спорт

Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Происшествия

На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление

Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

США заявили о готовности отвечать всеми способами на угрозы Ирана

В Госдепе США сделали заявление о том, что у них имеются достоверные сведения об угрозах, которые может представлять Иран.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной

Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
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