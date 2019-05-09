Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в СетиГазета.Ru 03:20
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве
Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Происшествия
Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии
Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Пекине
Более 400 человек пришли на акцию "Бессмертный полк" по случаю 74-й годовщины Победы в Пекине.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 11:34
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
Ранее в интернете появилась петиция с требованием запретить на время расследования полёты Sukhoi Superjet-100, а авторы многих популярных Telegram-каналов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать руководителей госструктур, которые производят, эксплуатируют и курируют новые российские самолёты, самим летать только на этих самолётах.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
В Москве завершился парад Победы
В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На Алтае спасатели нашли тело четвертого погибшего под лавиной туриста
На Южно-Чуйском хребте обнаружено тело четвертого погибшего туриста из группы, попавшей под лавину шестого мая.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Футбол
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги
«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты
IPhone XI Max в прозрачном чехле красуется на новых рендерах
Обновлено в 04:28
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Футбол
Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов
Обновлено в 04:07
Спорт
Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Происшествия
На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление
Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт
В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
США заявили о готовности отвечать всеми способами на угрозы Ирана
В Госдепе США сделали заявление о том, что у них имеются достоверные сведения об угрозах, которые может представлять Иран.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной
Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56