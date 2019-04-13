Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в СетиНародные новости вчера в 07:48

Напомним, израильские ВВС нанесли удар по Хаме в районе Масьяфа. В результате обстрела трое сирийских военных получили ранения, также взрывы повредили несколько строений. Силам сирийских ПВО удалось сбить несколько израильских ракет.
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В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии

РБКвчера в 04:39

ПВО Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама

ФАН12 апреля в 20:47

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Газета.Ruвчера в 05:25

Опубликовано видео перехвата ракет сирийской ПВО

RT на русскомвчера в 04:17

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

РИА Новостивчера в 03:15

СМИ: сирийские ПВО перехватили несколько ракет Израиля в провинции Хама

ТАСС12 апреля в 20:44

Опубликовано видео перехвата ракет ПВО Сирии

Московский Комсомолецвчера в 04:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Политика

Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол

«Анжи» сыграет с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ

«Анжи» и «Зенит» сыграют между собой в 23-м туре Российской Премьер-лиги.
Обновлено 11 апреля в 09:11
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Общество

В ОАЭ создадут самый большой в мире искусственный коралловый риф

Обновлено в 04:02
Общество

На КБР обрушился град размером с перепелиное яйцо

В нескольких районах Кабардино-Балкарии вечером 13 апреля прошел град размером с перепелиное яйцо.
Обновлено в 03:33
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Политика

У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Уголовное дело возбудили после контртеррористической операции в Тюмени

После проведения контртеррористической операции сотрудники регионального Следственного комитета завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 03:41
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Авто

В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов

Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом

В ДТП погибли пассажир и водитель легковушки.
Обновлено в 01:22
Здоровье

Пермских врачей наградили в Москве

Прошло вручение наград Всероссийского конкурса врачей 2018 года в рамках конгресса Человек и лекарство .
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Обновлено 12 апреля в 03:50
Хоккей

Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли

Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
Обновлено вчера в 18:01
Наука

Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы

Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
Обновлено 12 апреля в 10:58
Авто

Новый Mercedes GLS: появились первые рендеры от независимых художников

В Сети опубликовали первые рендерные изображения Mercedes GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

В МИД обещали отреагировать на планы НАТО в Черном море

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:10
Культура

Умерла воронежская художница Ксения Успенская

Обновлено вчера в 21:08
Здоровье

Ученые: Здоровое питание является ключом к снижению риска развития рака

Здоровое питание снижает риск развития рака, однако многие продолжают игнорировать это предупреждение.
Обновлено в 03:07
Хоккей

Вей: «Отмененный гол „Авангарда“ стал переломным моментом в матче»

Нападающий ЦСКА Линден Вей прокомментировал победу над «Авангардом» со счетом 5:2 в финале Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 13:00
Наука

Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир

Обновлено 12 апреля в 16:09
Общество

Стало известно, в каких регионах РФ вакансий больше, чем безработных

Стало известно, в каких регионах России вакансий больше, чем безработных.
Обновлено в 02:18
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым

Дастин Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации в легком весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:38
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