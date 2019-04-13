Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в СетиНародные новости вчера в 07:48
Напомним, израильские ВВС нанесли удар по Хаме в районе Масьяфа. В результате обстрела трое сирийских военных получили ранения, также взрывы повредили несколько строений. Силам сирийских ПВО удалось сбить несколько израильских ракет.
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Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
«Анжи» сыграет с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ
«Анжи» и «Зенит» сыграют между собой в 23-м туре Российской Премьер-лиги.
Обновлено 11 апреля в 09:11
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Общество
На КБР обрушился град размером с перепелиное яйцо
В нескольких районах Кабардино-Балкарии вечером 13 апреля прошел град размером с перепелиное яйцо.
Обновлено в 03:33
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Политика
У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Уголовное дело возбудили после контртеррористической операции в Тюмени
После проведения контртеррористической операции сотрудники регионального Следственного комитета завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Авто
В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов
Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом
В ДТП погибли пассажир и водитель легковушки.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Пермских врачей наградили в Москве
Прошло вручение наград Всероссийского конкурса врачей 2018 года в рамках конгресса Человек и лекарство .
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено 12 апреля в 03:50
Хоккей
Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли
Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
Обновлено вчера в 18:01
Наука
Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы
Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
Обновлено 12 апреля в 10:58
Авто
Новый Mercedes GLS: появились первые рендеры от независимых художников
В Сети опубликовали первые рендерные изображения Mercedes GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В МИД обещали отреагировать на планы НАТО в Черном море
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:10
Культура
Умерла воронежская художница Ксения Успенская
Обновлено вчера в 21:08
Здоровье
Ученые: Здоровое питание является ключом к снижению риска развития рака
Здоровое питание снижает риск развития рака, однако многие продолжают игнорировать это предупреждение.
Обновлено в 03:07
Хоккей
Вей: «Отмененный гол „Авангарда“ стал переломным моментом в матче»
Нападающий ЦСКА Линден Вей прокомментировал победу над «Авангардом» со счетом 5:2 в финале Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 13:00
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено 12 апреля в 16:09
Общество
Стало известно, в каких регионах РФ вакансий больше, чем безработных
Стало известно, в каких регионах России вакансий больше, чем безработных.
Обновлено в 02:18
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Дастин Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации в легком весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:38