с чего всё началось

В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Газета.ру». Судя по записи, агрессию нападавших вызвала георгиевская ленточка в салоне машины.

В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.

Экономика Минсельхоз: производство мяса в России растет, цены на него падают Минсельхоз отмечает рост производства мяса в России при одновременном падении цен на него. Об этом говорится в сообщении министерства.

Экономика Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

Армия и оружие Шойгу распорядился вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара «Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Политика Главой Европарламента избран итальянец Сассоли Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

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Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Авто Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Теннис Мария Шарапова намерена выступить на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.

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Политика Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

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Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.