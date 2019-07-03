Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в СетиГазета.Ru 00:50
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи. Ролик в частности опубликовал телеграм-канал "Пул №3".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:33, Вашингтон
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Политика
Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога»
Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 04:20
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Экономика
В ЦБ предложили ужесточать ответственность за мошенничество в сфере IT
«Мир должен защищать себя от киберпреступности», — добавил он.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Экономика
Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Футбол
Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон.
Обновлено в 03:23
Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика
Протестующие на Майдане потребовали «не пускать сепаратистов в Раду»
На площадь вышли также несколько депутатов Рады, в дискуссию с которым вступили протестующие.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Политика
Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе
Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49
Авто
BMW официально презентовал новый BMW X6
Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.
Обновлено в 00:14
Футбол
Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Общество
Самозанятые в России смогут организовывать похороны
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Audi Sport борется за сохранение V10 для R8
С V10 или нет, но следующая итерация R8 должна появиться в 2022 году, и есть небольшой шанс, что вариант 5,2 FSI останется, но будет представлен в качестве ограниченного тиража, который будет выпущен параллельно с полностью электрической моделью.
Обновлено в 02:03
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Политика
Путин может провести ужин с членами кабинета министров Италии
Источник в МВД Италии сообщил, что президент России Владимир Путин, который завтра 4 июля прибывают в Италию с официальным визитом, может провести ужин с членами кабинета министров страны.
Обновлено в 05:22