В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи. Ролик в частности опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

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