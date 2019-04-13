Армия и оружие
Видео израильского удара по Сирии попало в сетьМойка78 вчера в 14:25
В сеть попали кадры, на которых сирийские ПВО уничтожают ракеты, выпущенные по провинции Хама в Сирии. По данным сирийского агентства SANA, Израиль нанес ракетный удар по сирийскому району Масьяф около 2:30 ночи по местному времени 13 апреля.
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Обновлено в 08:56
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл 1000-ю гонку в истории «Формулы-1»
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки третьего этапа сезона - Гран-при Китая.
Обновлено в 03:52
Политика
Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны
Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки
РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.
Обновлено в 07:51
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Интернет
Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами
Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.
Обновлено в 04:07
Общество
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда
Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
Обновлено в 06:53
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено 12 апреля в 13:46
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Обновлено в 01:16
Политика
Ассанж согласился сотрудничать со шведскими следователями
Адвокат Дженнифер Робинсон заявила от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что ее клиент согласен сотрудничать со шведскими властями, если они возобновят дело 2010 года о преступлениях на сексуальной почве, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:29
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего начальника УВД Махачкалы
В начале апреля был задержан его брат Раип Ашиков, который прежде возглавлял полицию столицы Дагестана. Его обвинили в помощи террористам.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03