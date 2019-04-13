Видео израильского удара по Сирии попало в сетьМойка78 вчера в 14:25

В сеть попали кадры, на которых сирийские ПВО уничтожают ракеты, выпущенные по провинции Хама в Сирии. По данным сирийского агентства SANA, Израиль нанес ракетный удар по сирийскому району Масьяф около 2:30 ночи по местному времени 13 апреля.

Видео израильского удара по Сирии попало в сеть

Политика Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский» Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.

Происшествия СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Общество ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.

Политика Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.

Происшествия Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.

Экономика У самых богатых россиян стало больше сбережений Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.

Интернет Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.

Общество ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Происшествия В Непале столкнулись самолет и вертолет В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.

Культура Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2» Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».

Армия и оружие Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121 Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Политика В Кремле оценили позицию Турции по С-400 Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Экономика Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти» 28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.

Шоу-бизнес Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.

Общество Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12 Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).

Политика Ассанж согласился сотрудничать со шведскими следователями Адвокат Дженнифер Робинсон заявила от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что ее клиент согласен сотрудничать со шведскими властями, если они возобновят дело 2010 года о преступлениях на сексуальной почве, сообщает Reuters.

Политика В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Происшествия В Дагестане задержан брат бывшего начальника УВД Махачкалы В начале апреля был задержан его брат Раип Ашиков, который прежде возглавлял полицию столицы Дагестана. Его обвинили в помощи террористам.