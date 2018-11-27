В суде Симферополя продолжается суд над 12 из 24 украинских моряков, задержанных у берегов Крыма в районе Керчи. Они обвиняются в незаконном пересечении границы.

Крымский омбудсмен рассказала о ходе суда над украинскими моряками

Политика Политика Суд арестовал на два месяца семерых украинских моряков Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца семерых задержанных украинских моряков, нарушивших границу России.

Политика Политика Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.

Политика Политика Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.

Политика Политика Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием.

Политика Политика Свердловский союз журналистов отреагировал на заявление депутата о СМИ Свердловский союз журналистов ждет извинений от депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, который заявил, что СМИ должны работать для депутатов, говорится на сайте организации.

Политика Политика Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград.

Политика Политика Медведев невысоко оценил шансы Порошенко победить на выборах Медведев в Белоруссии оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины: победить шансов мало, даже во втором туре pic.twitter.com / U7aKYl7Qqn — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.

Политика Политика Указ о военном положении на Украине был опубликован по ошибке На следующий день Верховная рада Украины одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

Политика Политика Песков предложил дождаться решения КС по границе с Ингушетией

Политика Политика В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине Напомним, после провокации в Черном море власти Украины ввели на 30 дней военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.

Политика Политика НАТО призывает Россию начать диалог по ситуации вокруг ДРСМД НАТО призывает Россию начать диалог по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обсудить связанные с ним разногласия.

Политика Политика Глава МИД Турции: тело Хашукджи расчленяли под музыку Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расчленявшие тело убитого журналиста Джамаля Хашукджи делали это под музыку.

Армия и оружие Армия и оружие Первый лёгкий транспортный самолет Ил-112В передан на испытания Опытный образец российского легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В передан специалистам летно-испытательной станции в рамках подготовки к первому полету, сообщает 27 ноября пресс-служба «Авиакомплекса им. Ильюшина».