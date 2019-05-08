Футбол

«Ливерпуль» забил четвёртый мяч «Барселоне»Евро-футбол.ру вчера в 16:43

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
На 79-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" забил четвёртый мяч в ворота "Барселоны". Трент Александер-Арнольд неожиданно для обороны соперника разыграл угловой, и Дивок Ориги в упор вколотил мяч в сетку ворот.
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