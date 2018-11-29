В район Керчи переброшены новейшие противокорабельные комплексы "Бал" из состава Черноморского флота. Зона действия "Бала" - 260 километров. Комплекс вооружен маловысотными крылатыми ракетами Х-35, способными уничтожить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн (то есть любой украинский).

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.

Армия и оружие Армия и оружие Американский адмирал заявил о необходимости присутствия США в Арктике 21 ноября стало известно, что в США считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике.

Армия и оружие Армия и оружие США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе "У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - написал он в своем Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие В Эстонии стартовали крупные киберучения НАТО Киберучения по отработке координации между странами — членами НАТО проходят в Эстонии.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о намерении передислоцировать украинские войска Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в связи с введением военного положения в ряде регионов страны украинские войска будут передислоцированы.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: ливанские военные спасли 27 похищенных граждан САР В результате спецоперации в долине Бекаа подразделения ливанской армии спасли из плена граждан Сирийской Арабской Республики и арестовали их похитителей.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму появится четвёртый дивизион С-400 До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Армия и оружие Армия и оружие Сибирские военные части перевели на зимний режим

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку

Армия и оружие Армия и оружие «Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.

Армия и оружие Армия и оружие В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Сотрудники военных библиотек провели круглый стол Активное участие в подготовке и проведении Круглого стола приняли сотрудники библиотеки Военной академии связи.