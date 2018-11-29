Армия и оружие
Видео: В Керчь перебросили противокорабельные ракеты
Видео: В Керчь перебросили противокорабельные ракетыРоссийская газета01:41
В район Керчи переброшены новейшие противокорабельные комплексы "Бал" из состава Черноморского флота. Зона действия "Бала" - 260 километров. Комплекс вооружен маловысотными крылатыми ракетами Х-35, способными уничтожить корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн (то есть любой украинский).
Российская газета01:41
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На трассе Севастополь — Керчь заметили антикорабельные береговые комплексы «Бал» — видео
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 23:13
Армия и оружие
Американский адмирал заявил о необходимости присутствия США в Арктике
21 ноября стало известно, что в США считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике.
Обновлено в 22:56
Армия и оружие
США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе
"У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - написал он в своем Twitter.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие
Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году
Генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что с производственной точки зрения компания опережает график и все необходимые испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
В Эстонии стартовали крупные киберучения НАТО
Киберучения по отработке координации между странами — членами НАТО проходят в Эстонии.
Обновлено в 23:19
Армия и оружие
Порошенко заявил о намерении передислоцировать украинские войска
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в связи с введением военного положения в ряде регионов страны украинские войска будут передислоцированы.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
Минобороны Украины проведет учебные стрельбы по морским целям
Министерство обороны Украины намерено провести учебные стрельбы по морским целям.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Сирия: ливанские военные спасли 27 похищенных граждан САР
В результате спецоперации в долине Бекаа подразделения ливанской армии спасли из плена граждан Сирийской Арабской Республики и арестовали их похитителей.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
В Крыму появится четвёртый дивизион С-400
До конца года в Крыму на боевое дежурство заступит ещё один дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Сибирские военные части перевели на зимний режим
Обновлено в 19:52
Армия и оружие
Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов
В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Сотрудники военных библиотек провели круглый стол
Активное участие в подготовке и проведении Круглого стола приняли сотрудники библиотеки Военной академии связи.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль
В Азовское море направлен тральщик ВМС РФ "Вице-адмирал Захарьин", сообщает Reuters.
Обновлено в 12:29